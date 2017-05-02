Сюрприз для водителей: Сампсониевский и Гренадерский мосты разведут в ночь на 3 мая

Мостотрест приготовил не очень приятный сюрприз для автомобилистов на ночь со вторника на среду: разведут Сампсониевский и Гренадерский мосты.

Ночью со вторника, 2 мая, на среду, 3 мая, в Северной столице разведут на два моста больше, чем обычно. Как сообщает Мостотрест, специалисты осуществят разводку Гренадерского и Сампсониевского мостов.

Гренадерский мост будет разведен с половины второго (01.30) до половины пятого утра (04.30). В тоже самое время будет разведен и Сампсониевский мост. Горожан просят заранее подумать о своей дороге, чтобы не застрять около переправ. Также стоит учитывать график разводки других мостов.

Кроме того в Мостотресте напоминают, что Тучков мост полностью закрыт для движения транспорта с 23 апреля по 6 мая. Переправа откроется в субботу в шесть утра.

Днем движение автомобилей затруднено из-за других причин. Например, заторы в центре города собираются из-за военной техники. Ранее Piter.tv писал. что репетиция парада Победы грозит пробками в центре Петербурга. Также из-за ремонта закрыли несколько улиц и участок на КАД.

Видео: Youtube / Сергей Козлов