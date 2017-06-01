В Петербурге в четверг усиливается ветер

В первый день лета в Северной столице будет солнечно, северный ветер может усилиться до 16 м/с

В первый день лета 2017 года региональное управление МЧС предупредило петербуржцев о том, что в городе и области усиливается ветер. Как сообщили городские синоптики, начиная с девяти часов утра четверга северо-западный ветер может усиливаться до 12-16 метров в секунду. В МЧС предупредили о сложных погодных условиях и призвали соблюдать осторожность.

Для сравнения, скорость ветра в начале недели в Москве, где разрушительный ураган унес жизни 16 человек, и пострадали еще около полутора сотен, достигала 22 метров в секунду и более.

По окончательным данным городских властей, 19 лет назад шквалистым ветром были повалены более 110 тысяч деревьев, нарушено освещение 193 улиц, отключено освещение в 905 домах, повреждены 147 км электрических сетей и около 950 осветительных опор. Различные дефекты и разрушения получили порядка 2,5 тысяч жилых домов, в 1700 строениях повреждена кровля.

МЧС предупредило об усилении ветра до 24 метров в секунду на территории 22 регионов Центрального и Приволжского федеральных округов. C 31 мая по 1 июня непогода со шквалистым ветром, сильными осадками и другими неблагоприятными явлениями.

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видео: инстаграм