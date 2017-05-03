В Петербурге узники концлагерей будут получать льготы наравне с ветеранами войны

На заседании законодательного собрания Северной столицы узников концентрационных лагерей прировняли к ветеранам войны. Это означает дополнительные льготы для этой категории граждан.

Парламент Петербурга в среду, 3 мая, принял поправки в федеральный закон. Несовершеннолетних узников концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период войны приравняли с ветеранами Великой Отечественной войны.

Такие изменение означают, что эта категория граждан получит дополнительные льготы. Кроме того, теперь все узники концлагерей будут получать вторую пенсию. Кроме того, теперь эти пенсионеры могут претендовать на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета.

Также на заседании сегодня утвердили нового вице-губернатора города Константина Серова. В его ведении будут несколько сфер, в том числе молодежная политика.

Ранее Piter.tv сообщал, что депутаты ЗакСа снова отказались обсудить вопрос референдума по Исаакию. Вопрос в повестку дня пытался внести народный избранник Борис Вишневский.