ЗакС решил активнее выгонять нелегальных торговцев лотками и палатками

Депутаты изменили закон об административных правонарушениях и позволил Государственной инспекции по недвижимости штрафовать незаконных торговцев на улице.

Парламентарии Петербурга решили всерьез взяться за бесконечные ларьки, лотки и незаконные кафе в городе. Депутаты внесли изменение в закон об административных правонарушениях. Теперь Государственная инспекция по недвижимости может выписывать штрафы незаконным торговцам. Это решение поддержали народные избранники на комитете по законодательству сегодня, 3 февраля.

Авторы проекта уверены, что инспекция сможет эффективнее бороться с массовой торговлей. Это способствует исчезновению нелегальных ларьков, летних кафе и лотков с государственной земли.

Однако некоторые депутаты не согласны с поправками. По их мнению, торговцы из переходов не будут оплачивать штрафы. А те, кто будет отдавать деньги, не будут убирать свои точки. Ведь штраф составляет от двух до пяти тысяч рублей для физических лиц. Поэтому лоточники смогут вернуть эти деньги за один день хорошей работы. Законопроект отправили на второе чтение, также решив доработать его.