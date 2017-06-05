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Петербуржцы сняли на видео огромную Жар-птицу на острове Новая Голландия

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В Петербурге установили красочную Жар-птицу на острове Новая Голландия. Размер хвоста птицы составляет 10 тыс. квадратных метров.

 В Петербурге на острове Новая Голландия установили огромную Жар-птицу. 

Инсталляция установлена творческим коллектива из США Poetic Kinetics во главе с художником Патриком Ширном. Авторы назвали ее Firebird Descent. Художник Иван Билибин выполнил конструкцию с восточнославянскими изобразительными традициями. Жар-птица являетя первым арт-объектом американского коллектива, который представлен в России. 

Огромный, красочный хвост птицы расположился на площади 10 тыс. кв. м. Перья сказачной птицы выполнены из парашютной ткани. Интересно, что держаться они на тросах,которые установлены на 7 высоких столбах таким образом, что перья исходят с одной точки в центре водоема. 

 

Фото, видео: пользователи во "Вконтакте" Галина Ермоченко и Синий Лись

 

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Теги: жар-птица в петербурге , огромная жар-птица , петербург
Категории: Новости СПб Лента новостей

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