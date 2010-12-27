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Петербургский суд не оценил актерский талант "бизнесмена" и подарил ему штраф в 600 тыс.рублей с уголовным делом
Сегодня, 18:08
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Shdaria
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Петербургский суд не оценил актерский талант "бизнесмена" и подарил ему штраф в 600 тыс.рублей с уголовным делом

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В Петербурге раскрыли факт мошенничества мужчины, который притворился "успешным бизнесменом". За это он заплатит 600 тысяч рублей.

Петербуржец обманул правительство Ленинградской области на 300 тысяч рублей. 

Мужчина притворился предпринемателем и подал заявление в конкурсную комиссию на получение субсидии малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области. В следствии чего стал победитеем и получил 300 тысяч рублей.

 Мошенник основательно подготовился для комиссии. При нем имелось резюме, бизнес-план фирмы, а заявка была подкреплена "липовым" свидетельством о прохождении обучения по курсу "Успешный предприниматель", в результате чего и получил деньги.

 Суд признал неудавшегося бизнесмена виновным по уголовному делу о хищении бюджетных средств. По решению суда мужчина вернет государству субсидию и заплатит еще 300 тысяч в виде штрафа.
Теги: мошенник , петербург , петербургский суд
Категории: Новости СПб Лента новостей

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