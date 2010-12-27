В Петербурге под колесами трактора уничтожили 6 тонн санкционных фруктов и овощей

Более шести тонн санкционных продуктов из Польши и Турции уничтожили в Северной столице за май. Овощи и фрукты давили трактором.

В мае 2017 года сотрудники Россельхознадзора по Петербургу и области изъяли и уничтожили более шести тонн овощей и фруктов. Все запрешенные товары нашли в ходе рейдов вместе с Северо-Западной таможней по складским помещениям крупной плодовоовощной базы города.

Во время проверки нашли продукцию, на которой были этикетки польских компаний. А собственники товара не смогли предъявить документы подтверждающие фитосанитарное состояние продукции. Также на одном из складов нашли томаты черри из Турции. В отобранных образцах нашли опасных вредителей – живые имаго западного цветочного трипса и личинки южно-американской томатной моли.

За семь рейдов Россельхознадзор и таможня изъяли 4,5 тысячи килограммов томатов, пекинской капусты и яблок из Польши, а также 1,8 тысячи килограммов томатов из Турции.

Накануне Piter.tv сообщал, что около 222 кг санкционных деликатесов изъяли у россиян на финской границе за выходные.

Фото: Управление Россельхознадзора