В Петербурге умерла "девушка без адреса"

Исполнительница заглавной роли Светлана Карпинская умерла на 80-м году жизни

В Петербурге на восьмидесятом году жизни умерла актриса театра комедии им. Акимова Светлана Карпинская. Актриса прослужила в театре почти 55 лет.

Актриса Светлана Карпинская широкому зрителю более всего известна по своей дебютной главной роли – в комедии Эльдара Рязанова "Девушка без адреса". Эту роль она сыграла, будучи 19-летней девушкой, еще не профессиональной актрисой.

После первой прославившей ее роли Светлана Карпинская поступила в театральный вуз, а в 1961 году получила приглашение в ленинградский театр комедии, в котором и прослужила большую часть своей долгой жизни.

Светлана Алексеевна сыграла более пятидесяти ролей. Она блистала в легендарных спектаклях театра: «Двенадцатая ночь» В. Шекспира, «Цилиндр» Э. де Филиппо, «Этот милый старый дом» А. Арбузова, «Ход конем» Б. Рацера, В. Константинова, «Клавир для начинающих карьеру» М. Салтыкова-Щедрина. Светлана Алексеевна работала с такими выдающимися режиссерами как Г. Товстоногов, П. Фоменко, Р. Виктюк.

Видео: кадры из фильма "Девушка без адреса"