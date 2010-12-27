В Петербурге умерла блокадница в возрасте 98 лет

В Петербурге скончалась скончалась блокадница Анна Егорова.

В Петербурге скончалась Анна Егорова, ветеран ВОВ, пережившая блокаду. У нее осталась одна дочь-пенсионерка 3-й группы инвалидности, которая нуждается в поддержке.

Известно, что 98-летняя Анна Егорова осталась без поддержки городских властей. Активисты взялись за эту ситуацию и выяснили, что в доме нет грузового лифта. Администрация предлагала Анне Егоровой неисправную коляску. Но даже получив пригожую коляску, она не облегчила бы ей быт, потому что дверные проемы слишком узкие.

Тогда на помощь ветерану пришел волонтер, учредитель благотворительного фонда "Объятие" Роман Миронов. В её квартире был сделан ремонт, поменяны окна и матрац. По итогу ситуация налаживалась, однако накануне стало известно о смерти блокадницы.

Фото: "Вконтакте" группа "Благотворительный фонд "Объятие""