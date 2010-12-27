Престарелого и слепого инвалида в Петербурге обокрала девочка-подросток

Полиция Петербурга ищет циничную девочку, которая украла все сбережения у пары пожилых супругов.

На Байконурской улице в Петербурге накануне произошло одно из самых циничных и дерзких ограблений этой зимы. Здесь двух пожилых людей ограбила юная девочка-подросток. Она воспользовалась тем, что 78-летний мужчина был практически слепым, а его жена оказалась слишком доверчивой. При помощи хитрого плана школьница смогла заработать 780 тысяч рублей, лишив стариков накоплений, сделанных за всю жизнь.

ЧП произошло 22 февраля. В этот день пенсионерка оставила своего слепого мужа, а сама пошла за продуктами. Когда она вернулась из магазина, то у парадной ее ждала девочка с перепуганным лицом. Она сообщила, что в квартиру к старикам пробрался неизвестный. Пенсионерка испугалась и потеряла концентрацию, а когда открыла дверь в квартиру, то на нее посыпался "дождь" из мелких монет. Как оказалось позже, их в дверную щель напихала сама грабительница. Она уверила женщину, что соберет рассыпавшиеся монеты, а той предложила проверить деда и сохранность личных вещей. Пока пенсионерка суетилась, девочка якобы "собирала монеты". А сама, увидев, что старики хранят деньги в тумбочке в прихожей, вынула оттуда 780 тысяч, воспользовавшись невнимательностью своей жертвы.

После этого негодяйка еще 15 минут пила чай со стариками, после чего ушла на улицу. С тех пор ее никто не видал, как и исчезнувших денег. В данный момент полиция пытается отыскать мошенницу, у них есть примерное описание внешности хулиганки.