В Петербурге ловкие угонщики увели Lexus при помощи эвакуатора

Предполагается, что злоумышленники поместили Lexus на эвакуатор без разрешения на это. Грузовик остановила полиция, которая и помешала планам.

Правоохранители Петербурга вернули 49-летней местной жительнице ее автомобиль, угнанный неизвестными мужчинами при помощи эвакуатора.

Дорогую иномарку полицейские нашли даже до того, как потерпевшая обратилась с жалобой в отделение. Сотрудники ГУ МВД остановили эвакуатор около дома 114 на набережной Обводного канала. Они проверили документы у водителя, и тут-то выяснилось, что Lexus на автопогрузчике перевозится незаконно. За рулем сидел 28-летний приезжий из среднеазиатского государства.

Позже нашлась и хозяйка иномарки. В полицию обратилась 49-летняя заместитель гендиректора петербургской фирмы. По словам женщины, около дома 66 на Балтийской улице к ней подошел малознакомый мужчина с компанией. Один оттолкнул ее от автомобиля, а остальные погрузили Lexus на эвакуатор. Вместе с ее иномаркой машина уехала.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция устанавливает подробности инцидента.

Накануне стало известно, что со стоянки "Пулково" пропал дорогущий Range Rover.

Видео: Youtube