Петербуржец может лишиться доли в квартире из-за долгов по алиментам

Житель Северной столицы рискует остаться без недвижимости, если не оплатит долга по алиментам перед двумя своими детьми.

Судебные приставы Петербурга продолжают бороться с нерадивыми родителями, задолжавшими своим детям алименты. В четверг, 11 мая, УФССП рассказало историю 40-летнего петербуржца. Мужчина не платил деньги своим детям: шестилетнему мальчику и четырнадцатилетней девочке. Отец не отягощал себя обязанностями и в итоге накопил 600 тысяч долга.

За дело взялись судебные приставы. Оказалось, что петербуржец неплохо обеспечен жильем: у него есть квартира, в которой он живет, а также половина квартиры во Фрунзенском районе. Именно эту половинку и арестовали приставы. Эта мера стала одной из последних со стороны представителей закона. Ранее его уже лишили возможности выезжать за границу.

Если долги детям не будут погашены, то половину жилья пустят с молотка. Полученные деньги будут переданы дочери и сыну, а также на оплату исполнительского сбора.