Три хулигана-патриота украли российский флаг со здания Николаевской больницы

В День защитника Отечества компания молодых людей из хулиганских побуждений своровала государственный флаг со здания Николаевской больницы в Петергофе. Злоумышленников задержали.

Патриотичное преступление произошло в 23 февраля в Петергофе. Около шести вечера в Росгвардию обратились очевидцы. По их словам, хулиганы забрались на здание Николаевской больницы, по адресу дом 1 на Константиновской улице, и сняли там российский триколор. После этого молодые люди сбежали.

Злоумышленников подробно описали бойцам, после чего те отправились на их поиски. Вычислить воришек оказалось не сложно. Около 20-го дома на той же улице Росгвардия остановила троицу. При себе у молодых людей был российский флаг. Она подходили по приметам.

Задержанными оказались мужчины 20, 21 и 27 лет. Государственный флаг у них отобрали и вернули владельцам. Самих хулиганов отправили в отделение полиции. Проводится проверка. Не исключено, что патриотичным молодым людям придется отвечать по уголовной статье.