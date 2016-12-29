Труп подростка нашли на крыше электрички в Петербурге

Бездыханное тело парня пролежало на крыше электропоезда несколько дней. Причина смерти пока неизвестна.

Сегодня, 26 января, около трех часов дня в Петербурге обнаружили труп подростка. Выяснилось, что тело парня пролежало на крыше электрички несколько суток. На вид погибшему около 16 лет. Об этом пишет Life.

В данный момент устанавливают, по какой причине скончался молодой парень. Следователи опрашивают свидетелей, уточняют детали происшествия. Вероятно, подросток был зацепером. Уже известно, что электропоезд с мертвецом на крыше пригнали в депо для техобслуживания. Состав стали осматривать через несколько дней, после прибытия электрички в ангар на Обводном канале. Сотрудники вагонного депо в Адмиралтейском районе были шокированы, когда заметили молодого человека.

Ранее мы сообщали, что пенсионерка нашла окровавленный труп своей соседки-бизнесвумен на лестничной площадке в Тихвине.

Видео: youtube, Team Roofs