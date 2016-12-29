Петербуржец убил беременную, уронив ее с балкона второго этажа

Мужчина в порыве веселья подхватил женщину на руки, но силы подвели его, и они вместе упали с балкона второго этажа.

В Северной столице в суде будут рассматривать дело местного жителя Игоря Глазкова. Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности. По данным следствия, он уронил беременную женщину со второго этажа.

Трагический инцидент произошел в августе прошлого года. Компания выпивала в одной из квартир дома на проспекте Науки. По версии следствия, уже навеселе мужчина подхватил знакомую на руки. Тут его подвела координация, и парочка вместе упала с балкона второго этажа. В результате оба получили травмы и их отвезли в больницу. Врачам удалось спасти мужчину. Но женщине не повезло, и доктора не смогли ей помочь. Также оказалось, что погибшая была беременна.

По факту инцидента возбудили уголовное дело. Сейчас закончен сбор материалов и все бумаги отправляют в Калининский районный суд. Именно там в этом расследовании поставят точку.

Ранее мы сообщали, что следователи Петербурга просят помощи в поимке убийцы, связавшего и избившего мужчину. СК распространяет фотографию подозреваемого.