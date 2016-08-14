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В Петербурге закрыли дело йога, обвиняемого в нарушении закона из "пакета Яровой"

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Суд Северной столицы признал законной деятельность ведического монаха о йоге, которого ранее обвиняли в нарушении осуществления миссионерской деятельности.

В Петербурге суд закрыл дело петербуржца Дмитрия Угая. Йог и ведический монах вел лекции о духовных практиках в октябре 2016 года лофт-проекте “Этажи”. Позже он был задержан полицией и привлечен к административное ответственности. Его обвиняли в нарушении закона об осуществление миссионерской деятельности. Предполагалось .что по изменениям, входившим в так называемый "пакет Яровой", йог должен был иметь разрешение на религиозное собрание.

В среду, 18 января, мировая судья Жанна Кустанович провела в Смольнинском суде выслушала полицию и свидетелей. Представитель закона пришла к выводу, что в действия Угая не было правонарушения. Его оправдали, а дело закрыли.

Началось расследование после заявления местного жителя Наиля Насибуллина. По его предположению. На фестивале индийской культуры осуществлялась миссионерская деятельность и вовлечение людей в религиозное движение. Сам заявитель отметил .что лекцию обвиняемого им человека он не посещал.

Теги: закон яровой , йога , кришна , пакет яровой , пропаганда
Категории: Новости СПб

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