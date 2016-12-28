В Петербурге страшно избили пьяного 13-летнего шестиклассника

Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии с переломами и черепно-мозговой травмой

Накануне вечером, во вторник, 27 декабря 2016 года, в детскую горбольницу имени Раухфуса привезли совершенно пьяного и сильно избитого 13-летнего школьника. Как сообщается, мальчик был в тяжелом состоянии, с многочисленными травмами.

Шестиклассника привезли после того, как подобрали его в парадной одного из домов по Туристской улице. Мальчика госпитализировали с сочетанной травмой, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытым переломом носа со смещением. Школьник находится в тяжелом состоянии, за его здоровье борются врачи.

Мальчик сумел рассказать, что его избил знакомый в парадной. Произошло это накануне, около 17.40.

Видео: архив