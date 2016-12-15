В Петербурге стартует международный Морской фестиваль

В течение шести дней на пляже Петропавловской крепости будут проводиться концерты, танцы и мастер-классы

Пляж Петропавловской крепости во вторник, 4 июля 2017 года, принимает Санкт-Петербургский международный морской фестиваль. В течение шести дней там будут проводиться концерты, танцы и приемы. Фестиваль продлится до 9 июля.

Фестиваль откроется концертом "Морская ассамблея". Его начало запланировано на 19.00 вторника, 4 июля, на главной сцене. Там выступят Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы под управлением Валентина Лященко, солист Мариинского театра Григорий Чернецов, солистка Михайловского театра Олеся Петрова и петербургский уличный театр "Non Stop".

5 июля горожан ждут на "Танцы на палубе". На пляже пройдут мастер-классы ведущих танцевальных школ Петербурга, концерт с участием ансамбля бального танца "Жемчужина", балета "Импульс", студии шоу-балета "Петербургский weekend" и центра искусств "Эдельвейс".

В Комитете по культуре сообщили также, что во все дни фестиваля на территории Петропавловской крепости будет работать "Город мастеров". Там каждый желающий сможет научиться вязать морские узлы и делать морские обереги.

Видео: архив инстаграм