МФЦ Петербурга и портал госуслуг готовятся к наплыву родителей первоклассников

В Северной столице начался очередной этап записи детей в первые классы школ. Районный МФЦ и портал госуслуг будут работать в особом режиме, ожидая наплыва желающих.

В Петербурге в пятницу. 20 января, начался второй этап кампании по записи будущих школьников в первые классы. Районные МФЦ и портал госуслуг готовятся к работе в особом режиме. Большинство родителей стремятся подать документы во втором этапе кампании, так как ребенка можно записать в ближайшую школу к дому. В этом году, как ив прошлом, дата и время подачи заявления не влияют на принятие решения. Но петербуржцы все равно стремятся отдать все документы в первые дни набора.

Центры "Мои документы" специально выделяют три часа для родителей будущих первоклассников. С 9 до 11 утра в пятницу будет ограничен прием граждан по всем другим услугам. Подать документы на зачисление можно будет в 58 многофункциональных центрах вне зависимости от места регистрации и адреса школы. То есть родители могут пойти в МФЦ рядом с работой, а не рядом с домом. Также подать заявление можно через порта госуслуг. За его стабильной работой будут следить специалисты комитета по информатизации и связи.

Администрации школ начнут рассматривать заявления и рассылать приглашения спустя 30 дней после начала приема заявлений от семей. При зачислении в школу приоритет отдается детям, живущим близко к школам.

В рамках первого этапа уже записались девять тысяч учеников. Все они имеют право на льготы. В прошлом году за парты село 57 тысяч первоклассников.