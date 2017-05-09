В Петербурге станцию метро закрыли из-за подозрительного предмета

Станцию "Проспект Большевиков" закрыли в 17.12

Около пяти часов вечера во вторник, 9 мая 2017 года, из-за проверки забытого на станции метро "Проспект Большевиков" бесхозного предмета станцию пришлось закрыть на вход и выход, всех пассажиров эвакуировать, а также вызвать на место происшествия взрывотехников и полицию.

Как сообщили представители ГУП "Петербургский метрополитен" в официальном telegram-канале, станция была закрыта в 17.12. Поезда метрополитена проезжали эту станцию без остановки.

На момент публикации материала сведений о том, что бесхозная сумка проверена, а станция метро "Проспект Большевиков" вновь открыта для пассажиров, не поступало.

Видео: архив