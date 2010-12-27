В Петербурге стали меньше жениться, но больше рожать

За 2016 год в Северной столице зарегистрировали на 11% меньше браков, чем в прошлом году. Зато за 12 месяцев родилось на 3% больше детей.

Петростат подвел итоги актов гражданского состояния за прошлый год. В 2016 году люди стали меньше играть свадеб, зато чаще разводиться. Но при этом вырос показатель рождаемости.

За минувшие 12 месяцев в Петербурге сочлись браком 50 691 пар. Это на 11% меньше, чем в 2015 году. При этом количество распавшихся семей выросло. ЗА 2016 год расстались 25 053 пары. Это на 1,6% больше, чем за позапрошлый год.

Несмотря на такую статистику в образовании новых семей, от рождения детей горожане не отказываются. За 2016 год на свет родились 72 879 малышей. Это на 3% больше, чем в 2015 году.

Смертность в городе сократилась незначительно: всего на 0,9%. За 12 месяцев прошлого года из жизни ушли 61 459 человек. Лидером среди причин смерти остается инфаркт (66% от общего числа). На втором месте – онкологические заболевания (22%).

Ранее Piter.tv сообщал .что в январе петербуржцы покупали еды на 8.5% меньше. Горожане потратили на покупку еды 34 миллиарда рублей. Зато расходы петербуржцев на непродовольственные товары выросли на 11%.