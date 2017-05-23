В Петербурге спустят на воду новый буксир, построенный для ВМФ России‍

Новый рейдовый буксир проекта 90600, который построили для Военно-морского флота (ВМФ) России, спустят на воду 26 мая в Петербурге,

В Петербурге 26 мая 2017 года спустят на воду построенный на верфи ОАО "Пелла" буксир ВМФ РФ. Как рассказал представитель департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по ВМФ Игорь Дыгало, это новый рейдовый буксир проекта 90600, который построили для Военно-морского флота России.

«26 мая в Санкт-Петербурге на предприятии ОАО "Пелла" состоится торжественная церемония спуска на воду рейдового буксира проекта 90600, построенного для ВМФ России», — уточнил представитель военного ведомства.

Подобные буксиры необходимы при выполнении задач по буксировке и кантовке в пунктах дислокации сил Военно-морского флота. Они используются в прибрежных водах и вдали от берега, способны перевозить грузы, размывать льды, тушить пожары на плавучих объектах и буксировать другие суда.

Видео: архив youtube