В Петербурге спасают подростка, сбитого машиной на "зебре"

Сбитого автомобилем ребенка госпитализировали в больницу имени Раухфуса

Накануне вечером, около восьми часов четверга, 9 февраля 2017 года, на улице Партизана Германа автомобиль сбил мальчика-подростка на пешеходном переходе. Как сообщается, 12-летний подросток выжил, но был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Как уточнили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, авария, в которой пострадал 12-летний ребенок, случилась в зоне пешеходного перехода. Других подробностей не сообщается.

Мальчик находится в больнице имени Раухфуса в тяжелом состоянии. За его здоровье борются врачи.

Видео: архив