В Петербурге спасают медвежонка из Иркутска

В Петербурге спасают трехлапого медвежонка из Иркутска.

Петербуржцев просят спасти медвежонка. Ее зовут Маша, животному всего 3 месяца и одну лапу пришлось ампутировать.

В конце января, в лесах Иркутска медведица родила двух медвежат. Но выжить удалось только Маше. Охотники-браконьеры убили маму-медведицу и одного малыша. А Маша получила пулю в лапу.

Пока медведица попала к ветеринарам, началась гангрена и спасти лапу не удалось.

В Иркутске от медвежонка отказались, тогда напомощь пришел "Велес" - Петербургский карантинный центр. Транспортировка медведицы в северную столицу уже готовится.

Фото: РКЦ "Велес" ВКонтакте