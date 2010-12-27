Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
В Петербурге спасают медвежонка из Иркутска
Сегодня, 14:56
0
Shdaria
221

В Петербурге спасают медвежонка из Иркутска

0
 
 

В Петербурге спасают трехлапого медвежонка из Иркутска.

 Петербуржцев просят спасти медвежонка. Ее зовут Маша, животному всего 3 месяца и одну лапу пришлось ампутировать. 

В конце января, в лесах Иркутска медведица родила двух медвежат. Но выжить удалось только Маше. Охотники-браконьеры убили маму-медведицу и одного малыша. А Маша получила пулю в лапу. 

Пока медведица попала к ветеринарам, началась гангрена и спасти лапу не удалось. 

В Иркутске от медвежонка отказались, тогда напомощь пришел "Велес" - Петербургский карантинный центр. Транспортировка медведицы в северную столицу уже готовится. 

 

Фото: РКЦ "Велес" ВКонтакте

Теги: велес , иркутск , медвежонок , петербург
Категории: Новости СПб Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...
5