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В Петербурге сожгли 130 кг санкционных деликатесов
Сегодня, 17:01
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Asyaromanenkova
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В Петербурге сожгли 130 кг санкционных деликатесов

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Сотрудники Россельхознадзора уничтожили 130 килограммов находящейся под санкциями продукции. Все товары изъяли у одного предпринимателя.

Работники Управления Россельхознадзора наведались с проверкой в один из магазинов Северной столицы. Оказалось, что предприниматель реализовывал там продукты, попавшие под продуктовое эмбарго. У бизнесмена отобрали 130 килограммов запрещенки. В том числе в магазине торговали санкционными колбасными изделиями, копченой и соленой рыбой, сыром, йогуртом, сливочным маслом. На всех товарах была маркировка предприятий из стран-членов Евросоюза.

Все продукты по закону отправили на уничтожение. 130 килограммов деликатесов безжалостно сожгли.

После принятия продуктового эмбарго в августе 2014 года в Россию запрещено ввозить продукты из ряда стран. То, что тайком доставляют в РФ, изымают и уничтожают. Например, в конце марта в Петербурге из магазина изъяли 150 кг санкционки и сожгли.

Теги: новости спб , продуктовое эмбарго , россельхознадзор , санкции , уничтожение продуктов , уничтожение санкционных товаров
Категории: Новости СПб

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