Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
В Петербурге сожгли 50 кг санкционных деликатесов из интернет-магазинов
Сегодня, 13:40
0
Asyaromanenkova
46

В Петербурге сожгли 50 кг санкционных деликатесов из интернет-магазинов

0
 
 

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили магазины запрещенной для ввоза продукции в интернете. В пунктах выдачи двух из них изъяли около 50 килограммов заграничных деликатесов.

Управление Россельхознадзора ведет войну с предпринимателями, торгующими санкционными продуктами. На этот раз нечестных бизнесменов сотрудники ведомства нашли в интернете. Специалисты нашли в сети несколько площадок, где торговали запрещенными на ввоз товарами из Европы.

Россельхознадзор, Петербургская таможня и Северо-западная транспортная прокуратура провели проверки в отношении предпринимателей. С проверкой служители закона отправились в два пункта выдачи магазинов. Там обнаружили товары, на этикетках которых значилось место производства в европейских странах.

Сотрудники ведомства собрали богатый урожай санкционки: колбасы, соленую рыбу, сыры, йогурты. Всего 50 килограммов товаров было изъято. Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, все деликатесы сожгли с использованием инсинераторной.

В Петербурге сожгли 50 кг санкционных деликатесов из интернет-магазинов

Фото: УРСН

Теги: новости спб , продуктовое эмбарго , санкционка , сжигание продуктов
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...
5