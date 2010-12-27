В Петербурге сожгли 50 кг санкционных деликатесов из интернет-магазинов

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили магазины запрещенной для ввоза продукции в интернете. В пунктах выдачи двух из них изъяли около 50 килограммов заграничных деликатесов.

Управление Россельхознадзора ведет войну с предпринимателями, торгующими санкционными продуктами. На этот раз нечестных бизнесменов сотрудники ведомства нашли в интернете. Специалисты нашли в сети несколько площадок, где торговали запрещенными на ввоз товарами из Европы.

Россельхознадзор, Петербургская таможня и Северо-западная транспортная прокуратура провели проверки в отношении предпринимателей. С проверкой служители закона отправились в два пункта выдачи магазинов. Там обнаружили товары, на этикетках которых значилось место производства в европейских странах.

Сотрудники ведомства собрали богатый урожай санкционки: колбасы, соленую рыбу, сыры, йогурты. Всего 50 килограммов товаров было изъято. Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, все деликатесы сожгли с использованием инсинераторной.

Фото: УРСН