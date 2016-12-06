В Петербурге создали анимационный ролик против семейного насилия

Кризисный центр помощи женщинам выпустил мультипликационный ролик, посвященный жертвам семейного насилия. В нем представительниц слабого пола просят обращаться за помощью до того, как случилось что-то страшное.

Петербургский "Кризисный центр помощи женщинам" выпустил необычное социальное видео, посвященное проблеме семейного насилия. Психологи центра совместно с аниматором Иваном Тузовым создали мультипликационный ролик под названием "О моей подруге". Создатели видео явно не ставили перед собой цели напугать возможную аудиторию и показать ей ужасы жизни с жестоким мужчиной. Наоборот, ролик полон юмора и нарисован в предельно абстрактной манере.

Видео показывает жизнь обычной женщины, которая работает в офисе и живет одна, а потом знакомится с мужчиной и выходит замуж по любви. Анимация демонстрирует нам типичные этапы совместной жизни: "цветочно-конфетный период", свадьба, первые годы совместной жизни. Все это время мужчина понемногу увеличивает прессинг над женщиной: сначала он просто забрасывает ее ревнивыми смс-ками, потом начинает контролировать личное время жены и даже заставляет уволиться с работы. В конце мини-фильма супруг избивает главную героиню анимации. А зрителям предлагают обращать внимание на проявления агрессии до того, как они приведут к чему-то страшному.

На данный момент видео "О моей подруге" посмотрели около 500 человек.

Видео: Кризисный центр помощи женщинам, YouTube