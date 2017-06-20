Дождь и ветер вновь огорчат петербуржцев в среду

Погода вновь рушит надежды жителей Северной столицы на теплое лето. 21 июня обещают дождь, грозы и сильный ветер.

МЧС сообщает, что 21 июня вновь испортится погода. Дождь, сильный ветер и грозы в этот день окутают Петербург.



Утро среды в Северной столице начнется с дождей. Во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Порывы северо-западного и западного ветра будут достигать 7-12 м/с.



Температура воздуха днем не поднимется выше 16 градусов тепла.