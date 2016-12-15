В Петербурге скончался писатель Даниил Гранин

Даниил Гранин умер на 99 году жизни

В Петербурге во вторник, 4 июля 2017 года, умер писатель Даниил Гранин. Ему было 98 лет. До последних дней Гранин был активен и сохранял ясность мысли. Несколько суток до своего ухода Даниил Гранин провел в реанимационном отделении, незадолго до смерти его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Губернатор Георгий Полтавченко поручил региональному правительству принять участие в подготовке похорон писателя и решить вопросы, связанные с погребением почетного гражданина Петербурга. Место и время прощания с Даниилом Граниным пока не сообщалось.

Гранин (настоящая фамилия – Герман) родился в Курской губернии. В детстве Гранин с семьей переехал в Ленинград, где учился в средней школе и начал публиковать первые художественные произведения. В 1941 году Даниил Александрович окончил в Ленинграде политехнический институт имени Калинова. Даниил Гранин ушел на фронт с народным ополчением, победу встретил в Восточной Пруссии.

В период с 1977 по 1981 год была создана "Блокадная книга" (в соавторстве с А. Адамовичем). После того как несколько глав произведения были напечатаны в "Новом мире", выход книги целиком был отложен. Полностью книгу опубликовали только в середине восьмидесятых.