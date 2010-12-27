В Петербурге утонул ребенок в Неве

В Петербурге утонул мальчик, которого друзья столкнули в Неву ради прикола.

В Петербурге нашли пропавшего 13-летнего мальчика. Шестиклассника обнаружили утонувшим в Неве.

22 июня пропал ребенок, он гулял с друзьями, но домой так и не вернулся. Тогда волонтеры распространили объявлении о розыске пропавшего.

К поискам мальчика подключились силовики, с помощью которых выяснилось, что несовершеннолетний погиб. «Чуда не случилось, нашего мальчика нашли. Он погиб. Утонул. Больше добавить нечего…»,- сообщила мать ребенка.

Однако позже, в соцсетях появилась подробная информация случившегося. Выяснилось, что ребенка столкнули в Неву друзья «по приколу». Известно, что 13-летний плохо плавал, его затянуло в водоворот и утащило от берега. После произошедшего дети испугались, не брали телефон и не отвечали на сообщения «ВКонтакте».