В Петербурге школьник попал в реанимацию с тяжелой травмой прямой кишки

Мальчик находится в тяжелом состоянии и рассказать об обстоятельствах случившегося не может

Накануне вечером, 25 июня 2017 года, из квартиры в Невском районе бригада скорой помощи госпитализировала 13-летнего мальчика со странной тяжелой травмой – у подростка повреждена прямая кишка.

Инцидент произошел вечером воскресенья. Ребенок весь день просидел дома, а вечером сказал, что нехорошо себя чувствует. Его состояние быстро ухудшилось. Мальчика госпитализировали.

Сейчас подросток находится в тяжелом состоянии и рассказать об обстоятельствах, при которых он получил травму, не может. Следственный комитет намерен расследовать обстоятельства инцидента. Известно, что ребенок проживает с родным дедом.

Видео: архив