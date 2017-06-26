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В Петербурге школьник попал в реанимацию с тяжелой травмой прямой кишки

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Мальчик находится в тяжелом состоянии и рассказать об обстоятельствах случившегося не может

Накануне вечером, 25 июня 2017 года, из квартиры в Невском районе бригада скорой помощи госпитализировала 13-летнего мальчика со странной тяжелой травмой – у подростка повреждена прямая кишка.

Инцидент произошел вечером воскресенья. Ребенок весь день просидел дома, а вечером сказал, что нехорошо себя чувствует. Его состояние быстро ухудшилось. Мальчика госпитализировали.

Сейчас подросток находится в тяжелом состоянии и рассказать об обстоятельствах, при которых он получил травму, не может. Следственный комитет намерен расследовать обстоятельства инцидента. Известно, что ребенок проживает с родным дедом. 

Видео: архив 

Теги: невский район , петербург , подросток получил травму , травмы подростка
Категории: Происшествия Новости СПб

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