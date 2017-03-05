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В Петербурге школьник-джентльмен вступился за девушку и получил по голове

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Школьник получил удар ножом в голову в ходе ссоры родителей одноклассницы

В дачном поселке невдалеке от Авиагородка накануне пострадал молодой человек. Как пишет Lifenews, семнадцатилетний школьник заступился за свою одноклассницу и ее семью и в результате получил ножевое ранение головы.

По предварительным данным, инцидент произошел еще 27 февраля 2017 года. Поздним вечером в дом, где живет женщина и трое ее детей, ворвался бывший гражданский муж. В этот момент в доме был одноклассник старшей дочери женщины. 

По словам женщины, мужчина влетел в квартиру и начал размахивать большим ржавым ножом. Подросток, приятель дочери, вступился за женщин и детей, бросился наперерез неадекватному мужчине и получил несколько ран – в том числе головы и рук.

Мальчика госпитализировали в одну из городских больниц. Как сообщается, в ближайшее время его уже должны выписать домой.  

Видео: архив 

Теги: петербург , подростку проломили голову , пострадал подросток , уголовное дело
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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