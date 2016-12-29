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В Петербурге школьница отравилась обезболивающим, пытаясь похудеть

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15-летняя девушка потеряла сознание на остановке

Накануне вечером в одну из петербургских больниц госпитализировали 15-летнюю школьницу. Как сообщается, девушка упала в обморок на одной из остановок общественного транспорта. Прохожие вызвали карету скорой помощи, которая увезла школьницу в бессознательном состоянии.

Как сообщается, медики быстро диагностировали у девушки острое пероральное отравление медикаментами, конкретно – обезболивающим. Состояние девушки оценивается как тяжелое.

По предварительным данным, передозировка лекарствами была случайной: девушка принимала обезболивающее, пытаясь похудеть. Неясно, правда, каким образом она пыталась достичь искомого эффекта при помощи этих таблеток. Кроме того, отмечается, что девушка-подросток состояла на учете в ПНД.

Видео: из архива 

Теги: анорексия , медикаментозное отравление , отравление , отравление подростка , петербург
Категории: Новости СПб Происшествия

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