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Дача Университета профсоюзов на Суздальских озерах полностью выгорела
Сегодня, 16:32
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Asyaromanenkova
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Дача Университета профсоюзов на Суздальских озерах полностью выгорела

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Двухсотметровая деревянная дача, находящаяся в управлении Гуманитарного университета профсоюзов, сгорела в воскресенье. Огонь уничтожил все внутри здания.

На Суздальских озерах в воскресенье огонь охватил здание деревянной дачи на улице Беговой. Двухсотметровое здание находилось в управлении Гуманитарного университета профсоюзов. Огонь полностью уничтожил двухэтажное здание. На месте работали спасатели, однако спасти дачу не вышло.

Как сообщает "Фонтанка", сегодня на месте пожара уже полностью расчистили территорию. Здания по адресу Береговая. 4 принадлежит Федерации независимых профсоюзов России. А Вуз им оперативно управлял.

Дача Университета профсоюзов на Суздальских озерах полностью выгорела

Дача Университета профсоюзов на Суздальских озерах полностью выгорела

Дача Университета профсоюзов на Суздальских озерах полностью выгорела

Фото: Facebook / Михаил Чирков

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Теги: нвоости спб , огонь , пожар , происшествия спб , чп спб
Категории: Происшествия

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