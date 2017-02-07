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В Петербурге санитар больницы полгода насиловал падчерицу

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Мать дочери-подростка пожаловалась на сожителя

В Петербурге 49-летняя жительница Кировского района обратилась в полицию с рассказом о том, что ее муж в течение нескольких месяцев развращал ее 12-летнюю дочку от первого брака.

Женщина уточнила, что ее 42-летний муж, который работает санитаром в одном из городских лечебных учреждений, подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении девочки – младшего подростка.

По ее словам, муж регулярно приставал к девочке как минимум с августа 2016 года, однако узнать матери о диком происшествии удалось только недавно.

Сообщается, что подозреваемый задержан. 

Видео: архив

Теги: кировский район , насильственные действия сексуального характера , петербург , растление несовершеннолетней
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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