В Петербурге полицейские сняли с крыши электрички 15-летнего зацепера

Транспортные полицейские сняли с крыши электрички юного экстремала на Балтийском вокзале. Зацереп не пострадал во время своего опасного приключения. Матери ребенка придется отвечать перед законом.

Сотрудники транспортной полиции нашли на крыше электрички очередного зацепера. Молодого экстремала заметили на крыше вагона на Балтийском вокзале в пятницу, 3 февраля. Служителям закона сообщили о нескольких подростках. Однако остальные оказались проворными и убежали раньше, чем их поймали. Электрпоезд, который оседлали юные нарушители, ехал от железнодорожной станции "Ленинский проспект".

Подросток назвал свое имя. Оказалось, что ему всего 15 лет. В отделение полиции вызвали маму нарушителя. Юнец отделался разъяснительной беседой и легким испугом. А вот родительнице вручили протокол за несоблюдение своих обязанностей.

Подростки сильно рискуют, забираясь на электрички. В любой момент они могут получить травмы или даже расстаться с жизнью. Буквально на прошлой неделе труп подростка нашли на крыше электрички в Петербурге. Тело мальчика несколько дней пролежало на крыше электропоезда.

Видео: Youtube / Team Roofs