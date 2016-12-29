В Петербурге полицейские сняли с крыши электрички 15-летнего зацепера

Сотрудники транспортной полиции нашли на крыше электрички очередного зацепера. Молодого экстремала заметили на крыше вагона на Балтийском вокзале в пятницу, 3 февраля. Служителям закона сообщили о нескольких подростках. Однако остальные оказались проворными и убежали раньше, чем их поймали. Электрпоезд, который оседлали юные нарушители, ехал от железнодорожной станции "Ленинский проспект".
Подросток назвал свое имя. Оказалось, что ему всего 15 лет. В отделение полиции вызвали маму нарушителя. Юнец отделался разъяснительной беседой и легким испугом. А вот родительнице вручили протокол за несоблюдение своих обязанностей.
Подростки сильно рискуют, забираясь на электрички. В любой момент они могут получить травмы или даже расстаться с жизнью. Буквально на прошлой неделе труп подростка нашли на крыше электрички в Петербурге. Тело мальчика несколько дней пролежало на крыше электропоезда.
Видео: Youtube / Team Roofs