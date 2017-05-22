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Кронверкская набережная остается односторонней

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Проезд от Троицкого до Биржевого моста по Кронверкской набережной остается закрытым для автомобилей: на участке дороги так и не убрали "кирпич".

Автовладельцы Северной столицы жалуются, что Кронверкская набережная осталась односторонней, несмотря на заявления комитета по развитию транспортной инфраструктуры информации.

Набережную, идущую вдоль Кронверкского пролива, сделали односторонней 23 апреля. Ограничения должны были действовать до 17 мая. Однако ни на прошлой неделе, ни сегодня, 22 мая, "кирпич" не сняли. Хотя до 4 июня водителям обещали перерыв. После чего должны были снова закрыть набережную до 3 июля. Проезд от Троицкого моста к Биржевому остается закрытым. И проезд по набережной в сторону проспекта Добролюбова является нарушением.

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Теги: движение , кронверкская набережная , новости питера , новости спб
Категории: Новости СПб

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