В Петербурге выросла заболеваемость гепатитом А в 4 раза по сравнению с 2016 годом

В Петербурге растет заболеваемость гепатитом А. Предположительно, причина этому отказ от вакцинации. А причина отказа - платная вакцинация.

В Петербурге выросла заболеваемость гепатитом А (желтухой, или болезнью Боткина). По сравнению с прошлым годом больных выросло в 4 раза. Врачи объясняют рост тем, что петербуржцы стали реже делать прививки.

По данным Городской инфекционной клинической больницы имени Боткина, с начала января нынешнего года по 1 мая гепатитом А заболели 227 человек. За тот же период 2016 года — всего 64 человека.

Известно, что вакцинация от выше указанной болезни в Петербурге платная, в связи с этим жители города стали реже делать прививки.

Сколько же стоит вакцинация от гепатита А? Цена разная. Если в клинике СМТ она стоит для детей и для взрослых 2200 рублей + 700 рублей прием педиатра или иммунолога, то в «Скандинавии» — для детей 5000 рублей, для взрослых - 5650 рублей с учетом предварительного приема у врача. Хотя, если поискать, можно найти и более дешевую вакцинацию отечественным препаратом — она стоит от 1200 до 1400 рублей.