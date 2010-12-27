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Старые фермы Володарского моста продают за рубль
Сегодня, 11:25
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Asyaromanenkova
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Старые фермы Володарского моста продают за рубль

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На сайте Фонда имущества появился аукцион, на котором продают арочные железобетонные фермы Володарского моста. Стартовая цена – один рубль.

Аукцион на продажу арочных железобетонных ферм старого Володарского моста появился на сайте Фонда имущества. Желающие купить конструкции могут подавать заявки до 31 июля. Сами торги состоятся 2 августа. Начальная цена торгов – один рубль.

Того, кто получит фермы, обязуют вывезти их. Прямо сейчас конструкции находятся в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Так как фермы не являются памятником, то никаких проблем для собственника не возникнет.

Из себя продаваемые конструкции представляют собой объекты длинной сто метров и шириной по 27 метров каждая. Они состоят из двух гибких железобетонных арочных ферм, армированных стальными трубками.

Торги проводят на основе апрельского постановления Комитета имущественных отношений.

Старые фермы Володарского моста продают за рубльСтарые фермы Володарского моста продают за рубль

Фото: сайт Фонда имущества

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Теги: аукцион , володарский мост , новости спб , фермы володарского моста
Категории: Новости СПб

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