Старые фермы Володарского моста продают за рубль

На сайте Фонда имущества появился аукцион, на котором продают арочные железобетонные фермы Володарского моста. Стартовая цена – один рубль.

Аукцион на продажу арочных железобетонных ферм старого Володарского моста появился на сайте Фонда имущества. Желающие купить конструкции могут подавать заявки до 31 июля. Сами торги состоятся 2 августа. Начальная цена торгов – один рубль.

Того, кто получит фермы, обязуют вывезти их. Прямо сейчас конструкции находятся в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Так как фермы не являются памятником, то никаких проблем для собственника не возникнет.

Из себя продаваемые конструкции представляют собой объекты длинной сто метров и шириной по 27 метров каждая. Они состоят из двух гибких железобетонных арочных ферм, армированных стальными трубками.

Торги проводят на основе апрельского постановления Комитета имущественных отношений.

Фото: сайт Фонда имущества