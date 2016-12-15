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В Петербурге поймали безработного вора, укравшего рюкзак у туристки из Иордании

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Мужчина, похитивший рюкзак у туристки из Иордании в Доме книги на Невском 30 июня, задержан.

Как сообщает Конкретно.ру со ссылкой на АН "Оперативное прикрытие", правоохранители задержали мужчину, который украл рюкзак туристки из Иордании в Доме книги в Петербурге.

В минувшую пятницу около 17.30 в Доме книги мужчина украл у гражданки Иордании рюкзак, в котором находились деньги, фотоаппарат, украшения. Сумма ущерба составила около 1,4 млн рублей.

2 июля около места кражи сотрудники уголовного розыска задержали 36-летнего безработного мужчину, который полностью изобличен в совершении преступления.

Похищенное частично изъято, а мужчине назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Теги: кража петербург , новости спб , происшествия спб
Категории: Новости СПб

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