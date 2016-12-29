В Петербурге раскрыли банду цыганок-наркоторговок

Нескольких женщин подозревают в продаже крупной партии психоактивного вещества

Сотрудники петербургского антинаркотического ведомства совместно с работниками УФСИН накануне задержали двух немолодых женщин с почти полукилограммом растительного наркотика. Как сообщается, задержанным женщинам 49 лет и 51 год соответственно.

Уточняется, что задержать подозреваемых в наркоторговле удалось на Геологической улице в Красносельском районе Петербурга. Кроме того, задержанные дополнительно изобличены в аналогичном преступлении - сбыте гашиша массой 98,8 грамма.

Полиция возбудила уголовные дела по статье "незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере". Задержанных поместили под стражу.

Видео: из архива