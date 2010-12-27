Петербургский убийца-расчленитель отправляется на 16 лет в колонию строгого режима

Житель Петербурга приговорен к 16 годам лишения свободы.
Юрию Савину вынесен приговор по делу 2016 года о расстреле двух человек на проспекте Культуры. Тела убитых были найдены расчлененными в канализационных трубах.
«Савин признан виновным в убийстве и незаконном обороте оружия, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет в колонии строгого режима и штрафа 100 тысяч рублей», – уточнили в Горсуде.
Преступник полностью признал свою вину.
Судебное прение запрашивало 19 лет строгого режима, но защита вынесла приговор в 16 лет в связи с признанием вины.