Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Петербургский убийца-расчленитель отправляется на 16 лет в колонию строгого режима
Сегодня, 15:14
0
Shdaria
21

Петербургский убийца-расчленитель отправляется на 16 лет в колонию строгого режима

0
 
 

В Петербурге убийцу-расчленителя приговорили к 16 годам строго режима.

 Житель Петербурга приговорен к 16 годам лишения свободы. 

Юрию Савину вынесен приговор по делу 2016 года о расстреле двух человек на проспекте Культуры. Тела убитых были найдены расчлененными в канализационных трубах.

«Савин признан виновным в убийстве и незаконном обороте оружия, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет в колонии строгого режима и штрафа 100 тысяч рублей», – уточнили в Горсуде.

Преступник полностью признал свою вину.

Судебное прение запрашивало 19 лет строгого режима, но защита вынесла приговор в 16 лет в связи с признанием вины. 

Теги: лишение свободы , петербург , расчленение , убийца , уголовное дело
Категории: Новости СПб Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...
5