Петербургский убийца-расчленитель отправляется на 16 лет в колонию строгого режима

В Петербурге убийцу-расчленителя приговорили к 16 годам строго режима.

Житель Петербурга приговорен к 16 годам лишения свободы.

Юрию Савину вынесен приговор по делу 2016 года о расстреле двух человек на проспекте Культуры. Тела убитых были найдены расчлененными в канализационных трубах.

«Савин признан виновным в убийстве и незаконном обороте оружия, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет в колонии строгого режима и штрафа 100 тысяч рублей», – уточнили в Горсуде.

Преступник полностью признал свою вину.

Судебное прение запрашивало 19 лет строгого режима, но защита вынесла приговор в 16 лет в связи с признанием вины.