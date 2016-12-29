В Петербурге проверяют информацию об утечке газа с полигона Красный Бор

Ранее жители Колпино рассказали о том, что чувствуют сильный запах газа

Спасатели совместно с сотрудниками полиции и работниками газовой службы выехали, чтобы выяснить, произошла ли в действительности утечка газа на полигоне "Красный бор". Напомним, накануне днем жители Колпино пожаловались на сильный запах газа в этом районе.

В Никольском из-за запаха пришлось распустить учеников местной средней школы по домам. Автолюбители, которые проезжали днем мимо Колпино, также жаловались на сильный запах газа.

Как сообщает Fontanka.ru, вечером 16 января сотрудники в сопровождении представителей газовой службы выехали на полигон для проверки.

По предварительным данным, на "Красный бор" указали колпинские экологи-активисты. По их мнению, выброс газа произошел именно там, а его причиной могла послужить резка емкостей на металлолом.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Видео: из архива