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В Петербурге проверяют информацию об утечке газа с полигона Красный Бор

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Ранее жители Колпино рассказали о том, что чувствуют сильный запах газа

Спасатели совместно с сотрудниками полиции и работниками газовой службы выехали, чтобы выяснить, произошла ли в действительности утечка газа на полигоне "Красный бор". Напомним, накануне днем жители Колпино пожаловались на сильный запах газа в этом районе. 

В Никольском из-за запаха пришлось распустить учеников местной средней школы по домам. Автолюбители, которые проезжали днем мимо Колпино, также жаловались на сильный запах газа.

Как сообщает Fontanka.ruвечером 16 января сотрудники в сопровождении представителей газовой службы выехали на полигон для проверки.

По предварительным данным, на "Красный бор" указали колпинские экологи-активисты. По их мнению, выброс газа произошел именно там, а его причиной могла послужить резка емкостей на металлолом.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Видео: из архива 

Теги: петербург , сообщение об утечке газа , утечка газа
Категории: Новости СПб Происшествия

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