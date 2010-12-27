В Петербурге состоится воздушный парад в честь празднования 75-й годовщины со Дня образования 6 Армии ВВС и ПВО

В Северной столице 4 июня состоится воздушный парад, в котором будут задействованы свыше 30 самолетов и вертолетов.

На военном аэродроме в Пушкино 4 июня пройдет воздушный парад экипажей оперативно-тактической и армейской авиации. Мероприятие состоится в честь празднования 75-й годовщины со Дня образования 6 Армии ВВС и ПВО Западного военного округа.

В воздушном параде примут участие опытные экипажы вертолетов Ми-24, Ка-52, истребителей МиГ-31БМ и Су-34.

«В настоящее время пилоты приступили к учебно-тренировочным полетам, которые проходят вблизи аэродромов постоянного базирования. Экипажи отрабатывают групповую слетанность во время плановых полетов, выстраиваясь пеленгом с интервалом и дистанцией между самолетами в 20 и 40 метров соответственно», – рассказали в пресс-службе ЗВО.

На рулежках аэродрома Пушкин для наземного показа авиационной техники выстроятся МиГ-31, Су-34, МиГ-29СМТ; Су-35, Су-27СМ, Су-24мр, Ан-12БК, Ан-72, Ан-26, Ми-24п, Ми-8МТПР, Ка-52, Ми-26Т, Ми-28, Ми-8МТВ-5, Ми-35м.

В праздничный день все желающие могут попробовать полевую кухню. Также, сопровождать музыкой мероприятие будет музкальный ансамбль песни и пляски Западного военного округа.

По итогу в Санкт-Петербурге будут участвовать свыше 30 самолетов и вертолетов объединения ВВС и ПВО ЗВО.