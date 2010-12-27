В Петербурге пройдет первый конкурс для строителей «Золотые руки» с призовым фондом 1 млн. руб

20 мая в Санкт- Петербурге состоится полуфинал первого профессионального конкурса для мастеров плиточников «Золотые руки» с призовым фондом 1 млн. руб. Впервые профессиональный конкурс полностью организован частной компанией в рамках программы социальной ответственности бизнеса с целью привлечения людей в рабочие профессии.

20 мая в Санкт- Петербурге состоится полуфинал первого профессионального конкурса для мастеров плиточников «Золотые руки» с призовым фондом 1 млн. руб. Впервые профессиональный конкурс полностью организован частной компанией в рамках программы социальной ответственности бизнеса с целью привлечения людей в рабочие профессии. На конкурс зарегистрировалось 400 человек из разных городов России. В полуфинале 10 мастеров на протяжении 6 часов будут выполнять облицовочные работы. Оценивать профессиональные навыки участников приглашены квалифицированные эксперты отрасли, инженеры-технологи, преподаватели ведущих учебных заведения Санкт-Петербурга и популярные отраслевые блогеры. Все члены жюри имеют многолетний опыт, несколько десятков лет проработали в строительной отрасли. Конкурс «Золотые руки» проходит в несколько этапов в формате профессиональных состязаний. Для отборочного этапа необходимо было заполнить форму на сайте конкурса и прислать фотографии собственных работ. Участники, набравшие наибольшее количество голосов, прошли в полуфинал. Организатором конкурса выступила Корпорация «КРЕПС» - один из крупнейших производителей сухих строительных смесей в России. «Организация конкурса «Золотые руки» с призовым фондом 1 млн. руб. – это социально ориентированные инвестиции Корпорации «КРЕПС» в повышении престижа строительных специальностей в обществе. Мы хотим выявить лучших среди рабочих -строителей», -комментирует Константин Образцов, руководитель отдела маркетинга и рекламы Корпорации «КРЕПС».