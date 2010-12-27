В Петербурге состоится финал чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров

В Санкт-Петербурге с 25 по 27 мая пройдет финал Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

В Петербургес 25 по 27 мая пройдет финал VII Всероссийского чемпионата по компьютерного многоборью среди пенсионеров.

В IT-соревнованиях регионального значения участвуют более 7 тысяч конкурсантов. Лучшие из них приедут в Санкт-Петербург для участия в финале.

Компьютерные поединки среди пенсионеров в России проводятся с 2011 года. В зависимости от владения компьютерными знаниями, пенсионеры будут бороться за награды в личном первенстве в категориях «начинающих» или «уверенных» пользователей IT-технологий, а также за командное место в общероссийском зачете.

Участники чемпионата борются в знании текстовых редакторов, Единого портала госуслуг, поисковых и справочно-правовых систем, основ безопасности в интернете, работы на планшетах, мобильных приложений.

Главная цель федерального чемпионата - вовлечь россиян старшего возраста в движение по сохранению активного долголетия и создать условия для их самореализации.