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В Петербурге состоится финал чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров
Сегодня, 14:26
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Shdaria
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В Петербурге состоится финал чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров

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В Санкт-Петербурге с 25 по 27 мая пройдет финал Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

 В Петербургес 25 по 27 мая пройдет финал VII  Всероссийского чемпионата по компьютерного многоборью среди пенсионеров. 

В IT-соревнованиях регионального значения участвуют более 7 тысяч конкурсантов. Лучшие из них приедут в Санкт-Петербург для участия в финале. 

Компьютерные поединки среди пенсионеров в России проводятся с 2011 года. В зависимости от владения компьютерными знаниями, пенсионеры будут бороться за награды в личном первенстве в категориях «начинающих» или «уверенных» пользователей IT-технологий, а также за командное место в общероссийском зачете.

Участники чемпионата борются в знании текстовых редакторов, Единого портала госуслуг, поисковых и справочно-правовых систем, основ безопасности в интернете, работы на планшетах, мобильных приложений.

Главная цель федерального чемпионата - вовлечь россиян старшего возраста в движение по сохранению активного долголетия и создать условия для их самореализации.

Теги: компьютерное многоборье , пенсионеры , петербург , финал , чемпионат
Категории: Новости СПб Лента новостей

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