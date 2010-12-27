В Петербурге планируют провести чемпионат мира по прыжкам на батуте в 2018 году.

В 2018 году в Петербурге пройдет чемпионат мира по прыжкам на батуте. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов на заседании Межведомственной комиссии по организации и проведению в РФ международных спортивных соревнований, согласованию перспективных заявок Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Исполнительным комитетом Международной федерации гимнастики будут рассмотрены заявки городов, претендующие на проведение соревнований. В случае выбора Санкт-Петербурга соревнования предложено провести с 13 по 18 ноября 2018 года.

Кириллов подчеркнул, что в Северной столице находится сильная школа по прыжкам на батуте. Ученики школы показывают высокие результаты не только на всероссийских соревнованиях, но и на международных.