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В Петербурге пройдет чемпионат мира по прыжкам на батуте
Сегодня, 19:06
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Shdaria
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В Петербурге пройдет чемпионат мира по прыжкам на батуте

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В Петербурге планируют провести чемпионат мира по прыжкам на батуте в 2018 году.

 В 2018 году в Петербурге пройдет чемпионат мира по прыжкам на батуте. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов на заседании Межведомственной комиссии по организации и проведению в РФ международных спортивных соревнований, согласованию перспективных заявок Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Исполнительным комитетом Международной федерации гимнастики будут рассмотрены заявки городов, претендующие на проведение соревнований. В случае выбора Санкт-Петербурга соревнования предложено провести с 13 по 18 ноября 2018 года. 

Кириллов подчеркнул, что в Северной столице находится сильная школа по прыжкам на батуте. Ученики школы показывают высокие результаты не только на всероссийских соревнованиях, но и на международных. 

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Категории: Новости СПб Лента новостей

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