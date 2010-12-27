Гиды подарят петербуржцам бесплатную экскурсию «Исаакий — музей»

В честь дня рождения Санкт-Петербурга экскурсоводы Исаакиевского собора и представители организации "Комитет защиты Петербурга" проведут бесплатную экскурсию и расскажут историю Исаакия.

В Петербурге организуют бесплатную экскурсию "Исаакий - музей". Она пройдет в День основания Северной столицы, 27 мая,- делятся организотары.

Гиды будут встречать гостей в Александровском саду у фонтана, а сама экскурсия начнется в 13.00. Цель акции - рассказать истори. одного из главных музеев города.

Напоминаем, что власти Санкт-Петербурга приняли решение передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет. Такое решение привело к нескольким акциям протеста. При этом заявки от РПЦ по вопросу передачи собора до сих пор не поступило.