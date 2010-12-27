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Гиды подарят петербуржцам бесплатную экскурсию «Исаакий — музей»
Сегодня, 15:26
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Shdaria
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Гиды подарят петербуржцам бесплатную экскурсию «Исаакий — музей»

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В честь дня рождения Санкт-Петербурга экскурсоводы Исаакиевского собора и представители организации "Комитет защиты Петербурга" проведут бесплатную экскурсию и расскажут историю Исаакия.

 В Петербурге организуют бесплатную экскурсию "Исаакий - музей". Она пройдет в День основания Северной столицы, 27 мая,- делятся организотары.

Гиды будут встречать гостей в Александровском саду у фонтана, а сама экскурсия начнется в 13.00. Цель акции - рассказать истори. одного из главных музеев города. 

Напоминаем, что власти Санкт-Петербурга приняли решение передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет. Такое решение привело к нескольким акциям протеста. При этом заявки от РПЦ по вопросу передачи собора до сих пор не поступило.

Теги: бесплатная экскурсия , исаакий , история музея , петербург
Категории: Новости СПб Лента новостей

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