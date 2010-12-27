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В Петербурге случайный прохожий обнаружил мину военных времен

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В Санкт-Петербурге нашли мину времен Великой Отечественной войны.

3 мая, на территории Полежаевского парка Красносельского района, прохожий обнаружил мину, по всей вероятности военных времен.

В 14.05 поступил звонок в дежурную часть ГУ Росгвардии с сообщением о находке. Место происшествия было оцеплено сотрудниками правоохранительных органов. 

Немедленно прибывшие специалисты инженерно-технического отдела ОМОН ГУ Росгвардии установили, что это 55 мм ржавая мина, времен Великой Отечественной войны, которая все еще опасна для окружающих.

Предмет отдан полиции для передачии военным саперам и дальнейшего ее уничтожения. 

Теги: великая отечественная война , красносельский район , мина , росгвардия , санкт-петербург
Категории: Лента новостей Новости СПб

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