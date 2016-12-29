На четверг и пятницу обещают опасные порывы ветра в Петербурге

По сообщениям синоптиков, в Северной столице порывистый ветер будет властвовать 19 и 29 января.

В Петербург возвращается порывистый ветер. Суровые ветра с порывами будут властвовать днем 19 января и ночью 20 января. По данным Северо-Западного УГМС ветер будет разгоняться до 15 метров в секунду.

В связи с этим в городе станет не совсем безопасно. Ветки деревьев могут упасть на прохожих или автомобили. Также они могут перегородить проезд во дворах и на особенно узких улицах. Кроме того, порывы могут уронить неустойчивые строительные леса, которые в центре города оплетают некоторые здания. По возможности стоит избегать таких мест. Тем более не стоит оставлять автомобиль около строящегося или реставрируемого дома.

На открытых балконах стоит проверить крепление у всех вещей. Чтобы и не расстаться с любимым имуществом, и не подвергнуть опасности прохожих. Ведь плохо закрепленные предметы могут упасть на тротуар у вас под окнами.

На прошлой неделе на Северную столицу обрушилась другая погодная прихоть. Петербург целых три дня заваливало снегом. В результате чего выпало 13 сантиметров осадков, которые усиленно убирали дорожники.